От политики до бизнеса и спорта: топ-100 самых успешных женщин Украины

Женщин разделили на 8 сфер деятельности.

<img alt="Рейтинг 100 влиятельных женщин составило издание " Новове="" время"="" Новое="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_03/1488449680-6251.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2017_03/1488449680-6251.jpg" title="Рейтинг 100 влиятельных женщин составило издание "> В Украине журнал «Новое время» составил список самых успешных ста женщин страны. Перечень представительниц прекрасного пола издание составило по алфавиту и разделило по сферам деятельности: политика, госслужащие, бизнес, общественность, корпоративный сектор, шоу-биз, культура и медиа, спорт. Читайте такжеВ мире средняя разница между зарплатами мужчин и женщин составляет 23% - исследование Перечень влиятельных женщин с описанием деятельности читайте в свежем Номере журнала "Новое время".

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