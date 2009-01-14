Россия готова заместить газ в хранилищах Украины

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Россия готова заместить газ в газовых хранилищах Украины, если он будет направлен в Словакию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал сегодня во время встречи с премьер-министрами Словакии, Болгарии и Молдовы.

В частности, Д.МЕДВЕДЕВ напомнил об идее, когда Украина поставляет Словакии газ из своих газовых хранилищ, а затем Россия возмещает его.

«Руководство ОАО «Газпром» доложило мне, что такие технологические возможности у нас имеются. Так, что если такую инициативу примут украинские партнеры, то мы готовы реализовать ее незамедлительно», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что "Газпром" может осуществить разменные операции по газу с Украиной, чтобы обеспечить поставки потребителям Словакии и Молдовы.

"Предложение, которое было сделано со стороны премьер-министра Словакии, вполне реализуемо. Речь идет об обменных операциях, когда "Газпром" поставит газ для внутреннего потребления Украины, 20 миллионов кубометров, а Украина поставит их из подземных хранилищ газа (ПХГ) на западные границы для потребителей Словакии", - сказал глава "Газпрома".

Он отметил, что такая же схема поставок может быть использована для обеспечения потребления Молдовы, но невозможна для Болгарии, так как на этом направлении в Украине нет ПХГ.