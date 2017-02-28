В Симферополе "Верховный суд" рассмотрит жалобы крымских активистов - адвокат

Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 28 февраля, пройдут в Верховном суде ряд апелляционных жалоб гражданских активистов, арестованных на 5 суток и уже отбывших «наказание». Время - начиная с 16 часов», - написал Курбединов.

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По его словам, 28 февраля состоится рассмотрение апелляционной жалобы Мустафаева, которого арестовали на 11 суток.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в симферопольском поселке Каменка оккупанты провели обыск и арестовали Марлена Мустафаева. Его обвиняют в демонстрации в соцсетях в июле 2014 года символики, запрещенной в России мусульманской организации «Хизб ут-Тахрир».

Одновременно с задержанием Мустафаева полиция задержала 10 крымских татар, которые снимали на телефоны и вели стрим-трансляции события в Каменке. Всем им было предъявлено обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии и присужден административный арест на 5 суток.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкци в отношении РФ.