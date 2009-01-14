В Севастополе образовалась депутатская группа «За Януковича!»

Группа депутатов Севастопольского городского совета - представителей фракции «Регион Севастополь» образовала депутатскую группу «За Януковича!».

Как говорится в размещенном в газете «Новый Севастополь» сообщении фракции, «снижение доверия горожан к партии власти, выразившееся в резком падении рейтинга, заставило задуматься и проанализировать итоги работы депутатского корпуса фракции «Регион Севастополь». По их мнению, «результаты на сегодняшний день не утешительны. Требование руководства горсовета жестко соблюдать партийную дисциплину привело к конфликту интересов города и личных интересов отдельных политиков».

В сообщении также говорится, что «на фоне всеобщего политического и экономического кризиса, депутаты обязаны сплотиться под флагами Партии регионов и принимать решения исключительно приемлемые для города и севастопольцев».