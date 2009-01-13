Свыше 60% киевлян начали экономить (опрос)

В связи с экономическим кризисом 63,9% киевлян начали сейчас больше экономить свои расходы, чем полгода назад.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные социологического опроса презентовал сегодня в Киеве руководитель отдела социально-политических исследований Государственного института развития семьи Алексей БЕЛЫШЕВ.

При этом 34,4% опрошенных киевлян сказали, что не экономят на сегодняшний день больше, чем раньше, а 1,7% опрошенных сказали, что пока тяжело ответить на этот вопрос, отметил эксперт.

В ходе опроса выяснено, что больше всего жители столицы начали экономить на питании, приобретении одежды и обуви и товаров длительного пользования (бытовая техника, мебель). Соответственно, 78,5% сказали, что экономят на еде, а 87,2% и 76,6% сказали об экономии на одежде и товарах длительного пользования.

Также 58,5% респондентов отметили, что экономят на транспортных услугах; 54,8% - на лечении и медикаментах. Еще 32,8% киевлян сократили расходы на свое образование или своих родных, а 20,7% сказали об экономии на оплате коммунальных услуг. На аренде жилье начало экономить 17,9% киевлян.

Кроме того, 59% столичных жителей сказали, что в связи с кризисом вынуждены были отказаться от улучшения жилищных условий. 44,4% опрошенных отметили, что отказались от приобретения машины.

В то же время 75,4% киевлян ответили, что отказались пока только от развлечений и отдыха, а 78,1% - от приобретения бытовой техники.

В ходе опроса также оказалось, что в связи с кризисом 24% киевлян отказались от рождения ребенка. От получения образования для себя или для своих родственников пришлось отказаться 33,6% опрошенным.

Опрос “Социальное положение семей города Киева” проводилось с 9 по 30 декабря 2008 года Государственным институтом развития семьи и молодежи вместе с Киевским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи. Была опрошена одна тысяча респондентов путем интервью. Погрешность не превышает 3,2%.