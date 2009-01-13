Экспертов ЕС не пускают на диспетчерские пункты в Москве и Киеве?

Европейские эксперты не имеют полного доступа к главным газовым диспетчерским центрам в Москве и Киеве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ.

“Мы получили информацию от наших экспертов, что они не имеют полного и свободного доступа к диспетчерским центрам ни в Киеве, ни в Москве”, - сказал он.

Представитель Еврокомиссии отметил, что Комиссия призывает обе стороны обеспечить полный доступ к контрольным залам диспетчерских центров.

Как сообщал УНИАН, поставки газа в Европу Россией были прекращены 7 января 2009 г. Решение о возобновлении поставок газа было окончательно принято 12 января после того, как Россия, Украина и ЕС согласовали условия размещения миссий наблюдателей на газоизмерительных станциях в России, Украине и Европе.