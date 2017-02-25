Украинцы смогут ездить в Турцию без загранпаспортов

Подписание документа состоится в ходе визита премьер-министра Украины в Анкару, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу на встрече с мэром города Анталья Мендерсом Тюрелом.

Читайте такжеВизы в Египет подорожают почти в 2,5 раза

Как подчеркнул Чавушоглу, украинцы смогут ездить в Турцию на основе общегражданских паспортов, передает агентство "Анадолу".

«Это очень важный документ, учитывая тот факт, что загранпаспорта есть на руках лишь 30 процентов жителей Украины. Новое соглашение позволит привлечь на курорты Турции большее число туристов из самых различных регионов Украины»,- отметил министр.

Чавушоглу выразил убежденность в том, что в 2017 году в секторе туризма Турции наметится оживление, а число туристов увеличится.