"Зимний закат": живописный горизонт над Приморским бульваром Одессы показали на видео

Одесситам показали на видео живописный закат над приморским бульваром.

Соответствующее видео таймлапс обнародовано на официальном видеоканале Одесского городского совета. Читайте такжеОдесский район Большой Фонтан показали с высоты птичьего полета (видео) Так, видео длинною всего в полторы минуты показывает более чем 1,5 часа вечерней Одессы.

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