"Зимний закат": живописный горизонт над Приморским бульваром Одессы показали на видео

15:15, 24 февраля 2017
Общество
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Одесситам показали на видео живописный закат над приморским бульваром.

Соответствующее видео таймлапс обнародовано на официальном видеоканале Одесского городского совета.

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Так, видео длинною всего в полторы минуты показывает более чем 1,5 часа вечерней Одессы.

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Теги: #Одесса#закат#Приморский бульвар