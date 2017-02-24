СБУ: В Житомирской области глава райгосадминистрации требовал взятку, угрожая предпринимателю проверкой

Правоохранители установили, что чиновник требовал семь тысяч гривен у владельца местного камнеобрабатывающего цеха за непрепятствование его предпринимательской деятельности. В случае отказа чиновник неоднократно угрожал во время личных встреч включить цех в перечень предприятий для проверки контролирующими органами, сообщает пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области.

Читайте такжеНа Львовщине мужчина пытался дать 50 тысяч взятки, чтобы добиться рассмотрения вопроса сессией облсовета

Оперативники СБ Украины задержали главу райгосадминистрации в рабочем кабинете сразу после получения части взятки в размере пять тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.