На Харьковщине предлагают увеличить количество госпитальных округов до восьми

Как сообщил сегодня, 23 февраля, на сессии областного совета глава фракции партии «Відродження» в облсовете, заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач, депутаты обращаются к Министерству здравоохранения Украины с просьбой доработать Порядок создания госпитальных округов.

По его словам, решение о создании четырех округов в Харьковской области было принято без учета логистических особенностей региона, а в разработке схемы округов не участвовали жители Харьковщины - депутаты местных советов, общественность, эксперты, врачи.

«В результате Боровский район был отнесен в Балаклейскому госпитальному округу, хотя между ними не существует ни железнодорожного, ни автобусного сообщения, как и между Зачепиловским районом и Лозовским госпитальным округом. Мы получили непонимание людей и даже физическое противостояние реформе, как в Люботине, где люди выходили на митинг и перекрывали движение на трассе Харьков-Киев», - сообщил Скоробагач.

Также он отметил, что свои предложения касательно формирования госпитальных округов будет выносить постоянная комиссия областного совета по вопросам социальной политики, здравоохранения, реабилитации участников боевых действий и АТО.

«Предложенные меры позволят руководству области совместно с Харьковской областной государственной администрацией подготовить соответствующие предложения в Кабинет Министров Украины для успешной реализации медицинской реформы в регионе. В случае выполнения Министерством здравоохранения рекомендаций областного совета наш регион сможет получить не четыре госпитальных округа, как это предлагалось ранее, а минимум восемь, что будет соответствовать реальным потребностям области, где проживает около трех миллионов человек», - подчеркнул Владимир Скоробагач.