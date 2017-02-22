В ВМС отреагировали на задержание матроса с арсеналом оружия для совершения вооруженного переворота

Об этом пресс-служба ВМС ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

"В ВМС ВС Украины в связи с произошедшим оперативно приняты меры по усилению контроля над хранением оружия, недопущением незаконного им завладения. По приказу командующего ВМС ВС Украины в воинских частях уже вчера вечером и этой ночью проведена дополнительная проверка наличия стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также назначено служебное расследование, призванное выяснить обстоятельства, которые способствовали совершению правонарушения.

Читайте такжеЗадержан контрактник ВМС, который планировал привезти в Киев на Майдан автоматы Калашникова (фото)

Как сообщал УНИАН, 21 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook написал, что в Одессе задержан контрактник ВМС, который собирался везти на столичный Майдан 12 автоматов Калашникова и винтовку СВД.

По данным Матиоса, контрактник, не зная, что находится под контролем контрразведчиков, заказал из зоны АТО и купил для так называемой "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД. Во время допроса задержанный заявил, что закупленное оружие собирался везти ночью в Киев для применения завтра (22 февраля) на Майдане.