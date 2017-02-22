Полиция расследует похищение 100 картин выдающегося Ивана Марчука

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

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По его словам, еще летом прошлого года художник передал свои лучшие полотна для выставки в Испании, как это было и раньше, своему агенту, а тот обещал устроить "художественный переворот" в сознании европейцев.

"Вывез из мастерской 101 полотно. Дату выставки в музее Прадо (Мадрид) "назначил" сначала на 3 сентября 2016 года, затем «перенес» на октябрь, потом на ноябрь. А с середины декабря перестал отвечать на телефонные звонки художника... Отозвался в начале января, когда почувствовал, что мастеру советуют обратиться к правоохранителям. Риторика не изменилась, но появились нотки угроз", - написал Апостол.

По его словам, Национальная полиция открыла уголовное производство, а министр внутренних дел Арсен Аваков держит на личном контроле этот вопрос.

Справка УНИАН. Иван Марчук – живописец, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко. Родился 12 мая 1936 года в с. Москаліївка, Волынское воеводство, Польша (ныне Лановецкий район, Тернопольская область, Украина). Почетный гражданин Тернополя. В 2007 году попал в рейтинг 100 гениев современности, который заключила британская газета The Daily Telegraph.