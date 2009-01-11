Путин: Газпром вынужден остановить работу свыше 100 скважин

"Газпром" из-за прекращения поставок газа через территорию Украины потерял около 800 миллионов долларов и вынужден был остановить работу свыше 100 скважин, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин.

"Газпром" несет только убытки из-за того, что недопоставляет продукт своим партнерам. Вот за эти дни прекращения поставок через Украину "Газпром" понес убытки около 800 миллионов долларов.

"Газпром" вынужден был остановить работу свыше 100 скважин, правда, без опасности технических последствий", - сказал Путин в интервью немецкому телеканалу АРД, которое выйдет в эфир 14 января.

Кроме того, по его словам, "Газпром" несет и имиджевые издержки, сообщает РИА "Новости".