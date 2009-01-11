Милиция Севастополя отрицает преследования моряков-черноморцев

Милиция Севастополя опровергает появившиеся в некоторых российских СМИ сообщения о том, что, в период обострения украинско-российских отношений «власти Украины преследуют моряков-черноморцев», возобновили охоту за российскими военнослужащими», о чем, якобы, свидетельствует возросшее количество задержаний военнослужащих ЧФ РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, Управление МВД Украины в городе Севастополе, комментируя подобную информацию, отмечает, что «в городе, как и по всей Украине, с 28 декабря 2008 года по 28 января 2009 года проходит оперативно-профилактическая отработка с целью обеспечения охраны общественного порядка и оздоровления оперативной обстановки, в том числе в период новогодних и рождественских праздников».

Кроме того, как сообщается в заявлении УМВД, «с 6 января в Севастополе был введен усиленный режим патрулирования сотрудниками МВД, в результате которого были задержаны трое военнослужащих ЧФ».

Комментируя изложенные в публикациях утверждения о том, что факты задержания военнослужащих ЧФ РФ особенно возрастают в период обострения украинско-российских отношений, в частности, факты задержания моряков-черноморцев в августе 2008 года после возвращения группы кораблей из зоны осетино-грузинского конфликта», Севастопольский милицейский главк сообщает: «действительно, 29 августа 2008 года задержаны за совершение уголовного преступления трое военнослужащих ЧФ РФ, которые беспричинно, из хулиганских побуждений, избили жителя города в районе Малахова Кургана. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое передано в военную прокуратуру.

«Аналогичное задержание военнослужащего ЧФ РФ в Севастополе имело место и в канун новогодних праздников. Так, 26 декабря 2008 года военнослужащий, совместно с другими гражданами, беспричинно избил граждан в районе бухты Омега. Возбуждено уголовное дело, проводится следствие», - подчеркивается в заявлении.

В то же время, как говорится в заявлении, отдельные военнослужащие ЧФ РФ допускают нарушения миграционного законодательства Украины. Только в декабре 2008 года сотрудниками паспортной службы к административной ответственности за нарушение порядка пребывания иностранных граждан на территории Украины привлечено 23 военнослужащих. Все протоколы переданы в суд для принятия законного решения.

Милиция Севастополя подчеркивает, что она «всегда стояла и стоит на защите свобод и прав, законных интересов севастопольцев, в том числе семей моряков-черноморцев». Как утверждается в заявлении, деятельность Севастопольской милиции никогда не подвергалась влиянию каких-либо политических сил, а основывалась только в соответствии с требованиями Конституции Украины, законодательства Украины, защищать честь и достоинство, жизнь, интересы и свободы человека».