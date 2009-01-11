Отменен визит Президента Украины в Венгрию
15:50, 11 января 2009Общество
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Об этом сообщила пресс-служба
Рабочий визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Венгерскую Республику, запланированный на 12 января, отменен.
Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.
В сообщении отмечается, что визит отменен из-за необходимости решения безотлагательных вопросов, связанных с возобновлением транзита российского газа к европейским потребителям.
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