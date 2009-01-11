В крымских горах опасность снежных лавин

В начале следующей недели в горах Крыма сохранится опасность схождения снежных лавин.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

«С 11 по 13 января на дорогах АР Крым - гололедица, в горах Крыма сохраняется опасность схода снежных лавин», - отмечается в штормовом предупреждении крымского Главка МЧС.

Как сообщал УНИАН, на 8-9 января в Крыму объявили штормовое предупреждение. Вечером 8 января на 51-ом километре трассы Ялта-Бахчисарай сошли две снежные лавины и перекрыли движение. Велись работы по расчистке завалов. В горах Крыма в выходные сохранялась опасность схода снежных лавин.