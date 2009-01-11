Повод для оптимизма: в Украине накоплен исторический максимум угля

Министерство топлива и энергетики Украины заявляет о достаточном обеспечении генерирующих предприятий топливом для стабильного проходжения осенне-зимнего периода.

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь министерства Фэнт ДИ.

По его словам, на складах генерирующих предприятий накоплен исторический максимум энергетического угля. В частности, по состоянию на 10 января на складах ТЭС 3,115 млн. тонн угля, что на 66,4 процента или на 1,242 млн. тонн превышает показатель запасов на аналогичную дату прошлого года. Запасы мазута на 10 января составляют 62,1 тыс. тонн.

«Данные запасы угля на складах генкомпаний позволяют говорить о том, что до конца отопительного сезона Объединенная энергосистема Украины будет работать в стабильном режиме, а значит будут стабильные поставки электроэнергии потребителям», - подчеркнул пресс-секретарь Минтопэнерго.