Киевгаз отмежевался от холодных батарей

«Киевгаз» не причастен к проблемам, возникшим с подачей тепла и горячей воды в дома киевлян. Об этом заявил заместитель председателя правления по газоснабжению ОАО «Киевгаз» Сергей КОРНИЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевгаза», по его словам, «основной функцией компании является транспортировка и выполнение диспетчерских работ по снабжению природного газа в столице».

«Информация, распространенная рядом СМИ, о причастности ВАТ«Киевгаз» к проблемам с теплом и горячей водой в жилищах киевлян со ссылкой на заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА, не отвечает действительности», - отметил С.КОРНИЕНКО.

Он также напомнил, что согласно постановлению Кабинета министров «Об обеспечении потребителей природным газом» ОАО «Киевгаз» имеет соглашение с НАК «Нафтогаз Украины» на предоставление ему услуг по транспортировке природного газа предприятиям теплокомунэнерго, в том числе и АК «Киевэнерго».

«ОАО «Киевгаз» имеет возможность транспортировать лишь тот объем газа, который ему поручил протранспортировать поставщик», - уточнил С.КОРНИЕНКО.

Он заверил, что «Киевгаз» бесперебойно и безаварийно осуществляет снабжение и транспортировку голубого топлива потребителям города, в том числе и населению.

Ранее С.КОРНИЕНКО заявлял, что снабжение газа в столицу не уменьшилось. «ТЭЦ 5, ТЭЦ 6 и Дартеплоцентраль на выполнение распоряжения министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА, переведены на резервные виды топлива с целью экономии природного газа во время похолодания для постоянного и надежного обеспечения населения и объектов теплокомунэнерго, которые не имеют резервного топлива», - сказал заместитель председателя «Киевгаза».