Миссия ЕК по газу в Украине решила разделиться

Мониторинговая миссия Еврокомиссии по газу в Украине решила разделиться на 5 групп для контроля над транзитом газа.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно с сообщением, решение было одобрено сегодня утром во время общего заседания Мониторинговой миссии с представителями “Укртрансгаза” и “Нафтогаза Украины”.

Две группы будут направлены на восточную границу Украины, в частности, в Сумскую область и Новопсков для мониторинга поступления газа из Российской Федерации. Третья группа останется в центральном диспетчерском центре «Укртрансгаза». Еще две группы будут направлены на западную границу Украины для мониторинга выхода газа с территории Украины в районе Ужгорода.

Кроме того, сегодня мониторинговая миссия Еврокомиссии в Украине была усилена группой из 12 экспертов, прибывших в 14:00 в Киев. Таким образом, на сегодня число представителей миссии Еврокомиссии в Украине составляет 15 экспертов и 2 полномочных представителя Еврокомиссии.

В пресс-службе Еврокомиссии также сообщили, что председатель группы по мониторингу Филипп КОРНЕЛИС (Filip Cornelis) отбыл в Москву для консультаций об условиях размещения мониторинговой миссии в России. В Россию также направлены 3 эксперта и 2 полномочных представителя Комиссии для мониторинга транзита газа.