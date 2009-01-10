Ющенко ввел в действие решения СНБО по повышению обороноспособности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 сентября 2008 года «О безотлагательных задачах по повышению обороноспособности Украины».

Соответствующий указ № 2/2009 Президент подписал сегодня.

Как отметили в пресс-службе главы государства, 26 сентября 2008 года СНБО, рассмотрев состояние обороноспособности государства, отметил недостаточный уровень боеспособности Вооруженных сил Украины, оснащения новейшим вооружением и военной техникой, что связано с их несоответствующим финансированием, которое является самым низким среди европейских государств и не обеспечивает решения существующих проблем Вооруженных сил Украины.

Учитывая эти факторы, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил признать одним из приоритетов деятельности Кабинета министров Украины, центральных органов исполнительной власти укрепление обороноспособности и принятие практических мер по реализации оборонной политики.

Кроме того, СНБО считает необходимым обратить внимание Кабинета министров на неудовлетворительное состояние реализации полномочий, предусмотренных Законом Украины «Об обороне Украины», и выполнения задач, предусмотренных актами Президента Украины, относительно обеспечения выполнения государственных программ развития Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований, развития вооружения и военной техники, других программ (планов) по вопросам обороны.

В то же время СНБО предлагает Президенту Украины поддержать предложения Министерства обороны Украины о временном прекращении сокращения численности Вооруженных сил Украины и переходе на комплектования войск (сил) военнослужащими исключительно по контракту, оставив комплектование Вооруженных сил Украины как по контракту, так и по призыву; определении численности Вооруженных сил Украины до 2011 года в количестве до 162 тыс. военнослужащих и до 50 тыс. работников для обеспечения деятельности и функционирования Вооруженных сил Украины; внесении изменений в Государственную программу развития ВСУ на 2006 – 2011 годы относительно численности ВСУ до 2011 года.

Вместе с тем на Кабинет министров Украины возложены следующие обязательства:

1) подать в установленном порядке для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты Законов Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О численности Вооруженных сил Украины на 2008 год» и «О численности Вооруженных сил Украины на 2009 год»;

2) определить в месячный срок порядок и объемы финансирования Вооруженных сил Украины во время выполнения задач, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

3) утвердить до конца 2009 года:

- государственную целевую программу создания пилотажной группы «Украинские соколы»;

- программу по обеспечению позитивного имиджа ВСУ и привлекательности воинской службы в обществе.

В то же время Министерство обороны Украины должно, в частности, решить вопрос усиления организационной структуры управления системой технического обеспечения Вооруженных Сил Украины, в частности, проведения работ по ремонту (капитальному, среднему) вооружения, военной и специальной техники, а также расширения возможности их ремонта и восстановления непосредственно в соединениях и воинских частях; подать в двухмесячный срок в установленном порядке предложения по внесению изменений в Государственную программу перехода Вооруженных Сил Украины к комплектованию военнослужащими, которые проходят воинскую службу по контракту, о продлении до 2015 года срока перехода к комплектованию Вооруженных Сил Украины исключительно военнослужащими, которые проходят воинскую службу по контракту.

Указ главы государства вступает в силу со дня его опубликования.