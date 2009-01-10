Россия и Евросоюз подписали газовый протокол

Россия и Евросоюз подписали протокол о мониторинге транзита газа через Украину. Об этом заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ТРИКОЛИЧ на брифинге в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, он также отметил, что премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК должен сегодня прибыть в Украину с этим протоколом и запланировано на субботу рабочее заседание относительно этого документа.

В.ТРИКОЛИЧ сообщил, что завтра из Киева в Луганск и Суджу отбывают две рабочие группы, в составе которых должны быть представители Украины, Евросоюза и средств массовой информации. Они будут пытаться проверить газоизмерительные станции, если их допустит российская сторона.

Как сообщал УНИАН, Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что информация о якобы отказе Украины подписывать трехсторонний протокол по мониторингу транзита газа через ее территорию, не отвечает действительности.

9 января "Газпром" опубликовал протокол о создании Международной экспертной комиссии по контролю над транзитом природного газа через Украину, в котором говорится, что комиссия должна иметь право свободного доступа к документации и объектам газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также к подземным запасам газа. Этот документ уже подписан российской стороной, однако пока еще не подписан со стороны Еврокомиссии и Украины.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера, 9 января, сообщила, что Украина готова подписать протокол, предложенный Россией, при условии паритетного представительства в ней украинских и российских экспертов.

«Именно в таком зеркальном варианте, когда обе страны – Украина и Россия имеют одинаковые права относительно доступа экспертов, мы подпишем такой протокол, как можно быстрее», - сказала она.

Между тем заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ сегодня, 10 января, заявил, что сутью протокола о создании такой комиссии является подчинение украинской газотранспортной системы «Газпрому». «Суть такого протокола - это, в сущности, подчинить украинскую сторону “Газпрому”, предоставить российской стороне полный контроль над украинской газотранспортной системой и де-факто начать процесс экспроприации украинской газотранспортной системы российской стороной», - сказал он.

Также К.ЕЛИСЕЕВ сообщил, что Украина еще не получала официального предложения России о создании международной комиссии по мониторингу транзита природного газа через территорию Украины.