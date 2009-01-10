Украина будет поставлять Болгарии и Молдове газ из собственных резервов

Украина будет поставлять Республике Болгария и Республике Молдова украинский природный газ из собственных резервов объемом 2,0 млн. кубических метров в сутки, начиная с 10 января 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом идет речь в письмах Президента Виктора ЮЩЕНКО к Президенту Болгарии Георгию ПЫРВАНОВУ и Президенту Молдовы Владимиру ВОРОНИНУ.

В.ЮЩЕНКО в письмах отмечает, что такое решение Украина приняла, учитывая затруднительную ситуацию, сложившуюся в результате прекращения Российской Федерацией поставок российского природного газа в Европу, и принимая во внимание дружественные отношения между нашими народами.

Президент Украины предлагает все необходимые расчеты урегулировать после возобновления поставок российского природного газа в Европу.