Янукович: мы правопреемники прежнего правительства

Кабинет Министров Украины и Донецкий областной совет подписали Протокол намерений о подготовке проекта соглашения по региональному развитию Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины, подписи под протоколом поставили премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК и глава Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Цельями этого соглашения определены повышение эффективности использования природно-ресурсного, производственно-экономического, научно-технического, человеческого потенциала области, заложение в регионе основы постоянного экономического роста на базе структурно-инновационной модели экономического развития, а также создание условий для повышения уровня качества жизни населения.

Приоритетными определены развитие и реструктуризация угольной отрасли, надежное и эффективное функционирование систем жизнеобеспечения в населенных пунктах, создание эффективной системы экологической безопасности, развитие и модернизация инфраструктуры дорожного хозяйства и энергетического сектора, развитие городских агломераций и больших городов.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что правительство намерено в дальнейшем заключать аналогичные соглашения и с другими регионами. Премьер-министр сказал, что его правительство продолжит реализацию аналогичных протоколов, которые были подписаны в марте 2006 года премьер-министром Юрием ЕХАНУРОВЫМ с Днепропетровской и Харьковской областями. "Я считаю, что мы правопреемники предыдущего правительства, и соглашения, которые подписывались предыдущим Кабинетом Министров, будут действовать", - заявил В.ЯНУКОВИЧ.