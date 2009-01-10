В Ялте 12-летний мальчик выстрелил себе в висок
10:52, 10 января 2009Общество
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Дети играли с пневматическим пистолетом
В Ялте 12-летний мальчик во время игры с пневматическим пистолетом выстрелил себе в висок, после чего был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел 9 января.
«Дети играли с пневматическим пистолетом, во время игры мальчик, 12 лет, выстрелил себе в висок», - говорится в сообщении МЧС.
Ребенка доставили в реанимацию хирургического отделения Ливадийской городской больницы. Там ему поставили диагноз – «стреляная рана головы, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и внутричерепная гематома».
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