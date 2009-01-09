В Бердянске разрешили снизить температуру в квартирах до 15 градусов

В Бердянске из-за дефицита газа власти санкционировали снижение температуры в квартирах горожан до 15 градусов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Бердянска за минувшие сутки давление газа на входе в город понизилось на 6-7 атмосфер, а во второй половине сегодняшнего дня давление снизилось еще на 0,1 атмосферы и "падает каждый час".

При этом среднесуточное потребление газа городом составляет около 700 тыс. кубометров, и корректировать объемы потребления за счет промпредприятй не представляется возможным, поскольку крупных предприятий в курортном Бердянске нет, говорится в сообщении.

"Основные потребители газа в Бердянске – население, теплосеть (ЗАО "БПТС", осуществляющее подачу тепла и горячей воды населению -УНИАН). На заседании рабочей группы по координации обеспечения города газом представители Бердянского филиала "Запорожгаза" сообщили, что "при таких объемах подачи городу хватит газа на сутки", отметили в пресс-службе.

По данным мэрии, исходя из сложившейся с ситуации руководитель ЗАО "БПТС" и член рабочей группы по координации обеспечения города газом Николай ОМЕЛЬЧЕНКО заявил, что принято решение о снижении потребления газа теплосетью за сутки на 20%.

"Это значит, что температура в квартирах понизится до 16-15 градусов", - констатировали в пресс-службе Бердянской мэрии.

Справка УНИАН. Газоснабжение Бердянска осуществляется по двум направлениям - российским газом через Таганрог и Мариуполь и из подземных хранилищ через Донецк.

В связи с тем, что Россия полностью перекрыла подачу газа в Украину, город начал получать газ только из хранилищ Донецка.

С 8 января потребление газа в Бердянске сократилось на 30%.

В настоящее время давление газа в магистральном газопроводе до Бердянска составляет 14,6 кг на кв. см. Для того, чтобы городские котельные работали в нормальном режиме, необходимо давление не менее 1,2 кг на кв. см.