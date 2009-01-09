Суд признал недействительной фиксацию ставки на транзит

Сегодня Хозяйственный суд Киева признал недействительными дополнительные соглашения от 01.01.2006 и 20.04.2007 к долгосрочному контракту от 21.06.2002, заключенному на период с 2003 до 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, суд аргументировал свое решение тем, что, согласно контракту между сторонами, ставки транзита должны согласовываться ежегодными межправительственными протоколами, и только после этого на уровне компаний подписывается допсоглашение. В данном случае этого сделано не было.

Согласно данным дополнительным соглашениям, которые суд признал недействительными, фиксировалась ставка на транзит российского газа по территории Украины на период 2006-2010 гг. на уровне 1,6 долл. за тыс. куб. м на 100 километров.

В то же время, как объяснил представитель юридического департамента НАК "Нафтогаз Украины", данное решение суда не означает, что условия транзита, которые действовали в 2006-2007 годах, будут пересмотрены, но на 2009 год ставка транзита должна согласовываться дополнительным соглашением.

Напомним, Минтопэнерго обжаловало в суде данные допсоглашения несколько дней назад.