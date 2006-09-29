Глухов официально признан лучшим населенным пунктом Украины

По итогам всеукраинского конкурса среди населенных пунктов Украины за лучшее благоустройство и поддержание общественного порядка город Глухов Сумской области удостоен высшей награды «Золотой Феникс».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского областного совета, высокое отличие и диплом Кабинета Министров Украины І степени городскому председателю Глухова Елене МЕЛЬНИК вручил вице-премьер-министр Украины Владимир РЫБАК.

Приветствуя мэра города и всех жителей Глухова, председатель Сумского областного совета Вячеслав ШАПОШНИК подчеркнул: «Завоевать всеукраинское признание – это большой труд. С полной ответственностью я могу сегодня сказать о значительных достижениях мэра в создании благоустройства славного города Глухов, который своими успехами возводит на пьедестал почета Сумскую область и прославляет нашу ее на всю Украину».