Доллар на межбанке упал и снова вырос

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке сохранился растущий тренд по американской валюте. Торги по доллару США открылись котировками 8,55/8,80 грн., к 12:00 цены снизились до 8,53/8,69 грн. К закрытию ценовые уровни выросли – 8,60/8,80 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,в 14:15 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,70/8,21 грн.

В России продолжаются новогодние каникулы, которые продлятся до 11 января, в связи с чем торги по российскому рублю не проводились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3656/1,3658 долл. США, а к 15:45 повысились до 1,3695/1,3697 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,6615/12,0330 грн., к 12:00 цены ушли вниз – 11,6610/11,9100 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне выросли до 11,7635/12,0675 грн.