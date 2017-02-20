В Кропивницком проезд в городских маршрутках подорожал на 1 гривну
В Кропивницком со вторника, 21 февраля, повышается стоимость проезда пассажиров в городских маршрутных такси и автобусах на 1 грн - до 4-4,5 грн/поездка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кировоградского городского совета, соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета еще 16 февраля, однако из-за внесения изменений в договоры с перевозчиками было неизвестно, когда именно вырастет тариф на проезд.
В решении исполкома также указано обязательное требование к перевозчикам до конца года установить GPS-датчики на транспорте. Если это требование не будет выполнено, с перевозчиками не заключат соглашение на перевозку в 2018 году.
Перевозчики просили повысить указанный тариф из-за роста размера минимальной зарплаты, повышения стоимости горюче-смазочных материалов, а также запасных частей.
Читайте такжеВ Кропивницком открыли памятник "Жертвам Голодомора 1932-1933 годов" (фото)
Напомним, последний раз тариф на проезд в городских автобусах и маршрутках пересматривалась в 2015 году.
Справка УНИАН. В Кропивницком сейчас насчитывается 32 маршрута, которые обслуживает около 400 маршрутных такси и автобусов.