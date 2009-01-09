Миллер: счет идет на часы

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил руководству "Газпрома" в кратчайшие сроки добиться подписания многостороннего протокола по созданию международной комиссии по мониторингу транзита газа через территорию Украины.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналистам председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР.

"Президент России поручил "Газпрому" в кратчайшие сроки добиться подписания многостороннего протокола по созданию международной комиссии по мониторингу транзита газа через территорию Украины", - сказал А.МИЛЛЕР.

"Со стороны "Газпрома" и Министерства энергетики России он уже подписан, ведется подписание его со стороны партнеров "Газпрома" в Европе; необходимо подписать его со стороны Европейской Комиссии, НАК "Нафтогаз Украины" и Министерства топлива и энергетики Украины. Затем в кратчайшие сроки наблюдатели должны быть направлены на газоизмерительные станции на входе и выходе в газотранспортную систему Украины", - сказал глава "Газпрома".

По его словам, как только они подтвердят готовность начать работу, "транзит газа по территории Украины будет восстановлен". "Задача провести все необходимые действия в кратчайшие сроки. Счет идет на часы", - отметил А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, 9 января "Газпром" опубликовал протокол о создании Международной экспертной комиссии по контролю за транзитом природного газа через Украину, в котором говорится, что комиссия должна иметь право свободного доступа к документации и объектам газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также к подземным запасам газа. Этот документ уже подписан российской стороной, однако пока не подписан со стороны Еврокомиссии и встретил возражения с украинской стороны, передает РИА Новости. Киев настаивает на участии в организации мониторинга только украинской стороны и Европейской Комиссии (ЕК).