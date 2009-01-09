Спрос на доллар подпитывает ситуация на газовом фронте - эксперт

Торги на валютном рынке показали, что Национальный банк Украины сейчас не готов поддерживать гривню на предновогоднем уровне 8 грн./долл.

Такое мнение высказал глава департамента аналитики компании «Astrum Investment Management» Юрий БЕЛИНСКИЙ.

«После интервенций во вторник по курсу 8,21, вчера Нацбанк продавал доллар по курсу 8,51 и объявил о выходе с продажей доллара по 8,21 грн./долл. сегодня. Однако мы считаем, что НБУ на данный момент не может выделить значительный объем доллара для интервенции в связи с ограниченностью валютных резервов, продолжающейся неопределенностью по поводу долгов перед "Газпромом" и отсутствием контракта на газ на 2009 г.», - говорит эксперт.

Ситуация на газовом фронте продолжает подпитывать спрос на доллар, считает Ю. БЕЛИНСКИЙ.