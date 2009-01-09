Из сектора Газа эвакуированы еще 47 украинцев

8 января с территории Сектора Газа были эвакуированы 47 граждан Украины (13 взрослых и 34 ребенка), которые выразили желание вернуться на Родину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по информации дипломатических представительств Украины в Государстве Израиль и в Хашимитском Королевстве Иордания, эвакуированные украинские граждане сегодня около 2.00 вылетели самолетом МЧС России из аэропорта Аммана (Иордания), и в 6.30 прибыли в Москву.

В аэропорту „Домодедово” (Москва) украинцев встретили представители Посольства Украины в РФ. Эвакуированным гражданам было оказано содействие в беспрепятственном прохождении паспортного и таможенного контроля, размещении в гостинице и обеспечении питанием. Посольством также будут приобретены железнодорожные билеты для переезда украинских граждан к местам проживания в Украине.