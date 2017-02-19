Годовщина расстрелов на Майдане: сегодня в Киеве 6500 правоохранителей будут обеспечивать правопорядок
В Киеве 6,5 тыс. правоохранителей обеспечивают сегодня правопорядок в связи с массовыми мероприятиями, посвященными третьей годовщине Революции достоинства и чествованию памяти погибших Героев Небесной сотни.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
«Чтобы не допустить каких-либо провокаций или конфликтных ситуаций, усиленно патрулируют наряды на Майдане Независимости, Крещатике и Европейской площади», - говорится в сообщении.
В полиции заявляют, что правоохранители немедленно будут реагировать на все правонарушения и принимать меры по их пресечению.
Также отмечается, что в центральной части Киева установлены фильтрационные контрольно-пропускные пункты.
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Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок во время массовых мероприятий, толерантно относиться друг к другу и способствовать правоохранителям в выполнении их функций по охране правопорядка.
Как сообщал УНИАН, вчера, 18 февраля, состоялось памятное шествие по чествованию погибших на Майдане местами крупных столкновений от Украинского дома к ул. Институтской.
В период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю Дня Героев Небесной сотни.