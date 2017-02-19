Годовщина расстрелов на Майдане: сегодня в Киеве 6500 правоохранителей будут обеспечивать правопорядок

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

«Чтобы не допустить каких-либо провокаций или конфликтных ситуаций, усиленно патрулируют наряды на Майдане Независимости, Крещатике и Европейской площади», - говорится в сообщении.

В полиции заявляют, что правоохранители немедленно будут реагировать на все правонарушения и принимать меры по их пресечению.

Также отмечается, что в центральной части Киева установлены фильтрационные контрольно-пропускные пункты.

Читайте такжеТретьи годовщина расстрела Майдана: в центре Киева проходит вече

Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок во время массовых мероприятий, толерантно относиться друг к другу и способствовать правоохранителям в выполнении их функций по охране правопорядка.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 февраля, состоялось памятное шествие по чествованию погибших на Майдане местами крупных столкновений от Украинского дома к ул. Институтской.

В период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю Дня Героев Небесной сотни.