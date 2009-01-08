В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, а также в пятницу, 9 января, в Автономной Республике Крым ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Крымского гидрометеоцентра МЧС, 8 и 9 января на территории полуострова ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с (в горах 25-30 м/с), снег, гололед.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и своевременной ликвидации их возможных последствий информация о штормовом предупреждении направлена председателям районных и городских госадминистраций, руководителям аварийных и коммунальных служб региона.

«Предложено обеспечить готовность и своевременное привлечение техники для поддержания в надлежащем состоянии дорог, обеспечить своевременное применение противогололедных материалов для посыпки дорог, улиц и тротуаров», - отмечается в сообщении.

МЧС советует жителям и гостям Крыма воздержаться от походов в горы и выходов в море.

Кроме того, спасатели советуют водителям транспортных средств по возможности воздерживаться от поездок при заснеженности дорог и гололедице (особенно на дальние расстояния и по незнакомым дорогам).

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 01.