На Харьковщине будут проводить экскурсии для школьников

Об этом сообщила начальник отдела Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, спередает пресс-служба горсовета Харькова.

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По словам Згурской, среди масштабных проектов в туристической сфере, планируемых в этом году, - проведение экскурсионных ознакомительных туров для харьковских школьников.

«Мы планируем проводить две-три экскурсии в месяц. Это будут совмещенные лекционные и экскурсионные занятия. Сейчас мы отрабатываем их темы. Экскурсии мы планируем проводить и в Харькове и на территории Харьковской области», - отметила начальник отдела Департамента международного сотрудничества.

Также 20-21 апреля Харьков будет принимать гостей ежегодного традиционного туристического форума. Кроме того, город расширит географию посещения туристических выставок. Например, завтра Харьков будет представлен на выставке в польском городе Познань, также планируются поездки на туристические выставки в Киев и Берлин.

Также в 2017 году будет продолжаться работа по установке QR-кодов на «семи чудесах Харькова». В прошлом году их установили на Зеркальной струе, Успенском, Благовещенском и Покровском соборах. В этом году планируется установить QR-коды на доме со шпилем, на памятнике Т. Г. Шевченко и Госпроме.