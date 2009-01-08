У Кличко говорят, что Киеву грозит техногенный коллапс

Двукратное снижение давления газа для киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 через несколько дней может обернуться техногенным коллапсом. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

„Запасов мазута, по показаниям специалистов, хватит максимум на неделю. Дальше столицу ожидает техногенная катастрофа. Если отопительная система выйдет из строя, то восстановить ее нормальное функционирование будет невозможно. Это будет не локальная авария, а техногенный коллапс”, - отметил политик.

Руководство Киевэнерго прилагает сейчас максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию. Действия же городской администрации киевлянам не понятны.

„Почему не выплачены средства за использованный в декабре прошлого года газ? Какие шаги осуществляются чиновниками КГГА по выделению объемов природного газа на январь 2009 года? Руководители горадминистрации должны немедленно дать публичные ответы на эти вопросы и принять все меры для обеспечения киевлян теплом”, - подчеркнул Андриевский.