Украинцев среди пострадавших в аэропорту Гамбурга нет – консул
19:50, 12 февраля 2017Общество
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Украинцев среди пострадавших из-за выброса неизвестного вещества в аэропорту в Гамбурге нет.
Аэропорт в Гамбурге был полностью закрыт после выброса неизвестного вещества / Bild, Marco Zitzow
Об этом сообщается в Тwitter Консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
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«Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в аэропорту в Гамбурге», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН,сегодня аэропорт в Гамбурге был полностью закрыт после выброса неизвестного вещества в зоне контроля пассажиров и ручного багажа. Около 50 человек жаловались на жжение в глазах и кашель от раздражения.
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