Украинцев среди пострадавших в аэропорту Гамбурга нет – консул

Об этом сообщается в Тwitter Консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

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«Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в аэропорту в Гамбурге», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН,сегодня аэропорт в Гамбурге был полностью закрыт после выброса неизвестного вещества в зоне контроля пассажиров и ручного багажа. Около 50 человек жаловались на жжение в глазах и кашель от раздражения.