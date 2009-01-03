Нафтогаз призывает Газпром прекратить инсинуации

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в который раз заявляет, что рассчиталась за поставленный в 2008 году природный газ, и призывает ОАО «Газпром» прекратить инсинуации по этому поводу.

Об этом говорится в заявлении пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины», текст которого передан УНИАН.

«Нафтогаз» требует от представителей «Газпрома» прекратить «манипулирование по поводу расчетов компании за потребленный в 2008 году газ», сказано в документе.

Компания официально заявляет, что на 100% рассчиталась с компанией «РосУкрЭнерго АГ» за весь газ, потребленный в 2008 году. («РосУкрЭнерго АГ» была посредником в схеме поставок газа в Украину в 2008 году – УНИАН).

Так, в течение 2008 года Украиной было получено 47 964 100,604 кубических метров газа, за которые компании «РосУкрЭнерго АГ» было перечислено 8 609 556 058,42 дол. США.

30 декабря единым платежом на счет компании «РосУкрЭнерго АГ» в сумме 1 522 800 000 дол. США было полностью финансово закрыто фактическое потребление импортированного газа в ноябре-декабре 2008 года. В то же время компания «РосУкрЭнерго АГ» должна НАК «Нафтогаз Украины» около 40 млн. дол. США за транспортные услуги.

«Нафтогаз» отмечает, что вопрос получения ОАО «Газпром» средств от компании «РосУкрЭнерго АГ» является сугубо отношениями между ОАО «Газпром» и афилированной с ней компанией «РосУкрЭнерго АГ». НАК «Нафтогаз Украины» никакого отношения к этим расчетам не имеет.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что НАК в своем финансовом учете не имеет никаких финансовых обязательств за 2008 год ни перед компанией «РосУкрЭнерго АГ», ни перед ОАО «Газпром».

«Нафтогаз Украины» в очередной раз призывает российских партнеров прекратить информационные инсинуации и выполнить свои обязательства по переходу на прямые отношения с компанией и заключить долгосрочные договора о поставках и транзите российского газа.