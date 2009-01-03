Украина своими силами удержала стабильность поставок газа в ЕС

В национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» утверждают, что Украина за счет собственных объемов удержала стабильность поставок газа в страны - члены Европейского Союза.

Об этом говорится в пресс-релизе НАК «Нафтогаз Украины», текст которого передан УНИАН пресс-центром компании.

В документе отмечается, что НАК «Нафтогаз Украины» возмущена заявлениями руководителей российской газовой монополии ОАО «Газпром», которые дискредитируют Украину в глазах европейского сообщества. Несостоятельность руководства ОАО «Газпром» вести переговоры на партнерских принципах привела к прекращению газоснабжения Украины и разбалансированию механизма газового транзита в Европу. Компания считает, что такая позиция ОАО «Газпром» противоречит мировой практике ведения переговоров, общепринятым принципам ведения бизнеса и напоминает практику «энергетического шантажа» и «экономического прессинга».

НАК «Нафтогаз Украины» готова предоставить всем легитимным заинтересованным лицам информацию по поставкам российского газа в европейские страны.

«Несмотря на значительное сокращение поставок объемов российского транзитного газа, установление ценовых лимитов, Украина за счет собственных объемов удержала стабильность поставок газа в страны ЕС», - отмечается в заявлении НАК.

В частности, по данным компании, 2 января 2009 года на Румынском направлении поставки газа были увеличены на 100 тыс. куб. метров в сутки, на Венгерском направлении - на 1,8 млн. куб. метров в сутки за счет собственных резервов Украины. В целом на 12.00 2 января компания получала на украинско-российской границе 305,5 млн. куб. метров газа в сутки. В то же время западным партнерам было транспортировано 319,3 млн. куб. метров газа в сутки, что на 13,8 млн. куб. метров превышает объем газа, который поступал от ОАО «Газпром».

Таким образом, заявления руководства ОАО «Газпром» относительно несанкционированного отбора Украиной российского транзитного газа являются сугубо провокационными и не имеют под собой никаких оснований, отмечают в НАК. Компания считает, что такие действия являются целенаправленной информационной кампанией по дискредитации «Нафтогаза Украины» как надежного партнера и Украины как государства в целом.

НАК «Нафтогаз Украины» требует немедленного прекращения информационной истерии, развернувшейся в российских СМИ, и возвращения ОАО «Газпром» к конструктивному диалогу за столом переговоров.

НАК «Нафтогаз Украины» в очередной раз напоминает, что гарантирует бесперебойный и безаварийный транзит российского газа европейским потребителям исключительно в рамках действующих договоренностей. В то же время, отсутствие дополнительного соглашения о транспортировке российского газа через территорию Украины не позволяет компании:

1. Определить условия расчетов за услуги по транзиту.

2. Проведение таможенного декларирования объемов транзита со странами-импортерами.

3. Гарантировать надежную, безаварийную и синхронную работу ГТС Украины и России.

НАК «Нафтогаз Украины» настроен на продолжение переговоров с ОАО «Газпром» в конструктивном русле для решения указанных вопросов.

Как сообщал УНИАН, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта. При этом и Украина, и Россия заверяют, что перебоев с поставками газа в Европу не будет.

2 января официальный представитель российского «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что Украина ведет несанкционированный отбор российского газа, который идет по украинским магистральным трубопроводам на экспорт в Европу.

Также он утверждает, что «Газпром» до сих пор не получил от Украины 1,5 млрд. дол. за поставленный в конце 2008 года газ, а также то, что Украина еще остается должна российской компании 614 млн. дол. штрафа.

В тот же день НАК «Нафтогаз Украины» заявил об отсутствии задолженности перед «Газпромом» за поставленный в ноябре-декабре газ и назвал неправдивым заявление о несанкционированном отборе газа.

Вместе с тем Польша, Венгрия, Румыния и Словакия заявили о снижении поступлений российского газа, который транспортируется через территорию Украины.