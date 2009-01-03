В Керченском проливе сел на мель сухогруз

В Керченском проливе в районе порта "Кавказ" (Краснодарский край) сел на мель сухогруз "Карделия" под флагом Камбоджи, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на радиостанцию "Маяк".

Сухогруз с грузом зерна следовал из Ейска (РФ) в Поти (Грузия) под проводкой ледокола "Крутов".

После получения пробоины экипаж поставил судно на мель в районе черноморского порта "Кавказ" и пока устраняет пробоину своими силами. На сухогрузе находятся 12 человек - семь граждан Азербайджана и пятеро Грузии.

Сотрудник порта сообщил РИА Новости , что капитан порта уже прибыл, и в ближайшее время будет собран совет для решения вопроса о том, "что будут делать дальше с теплоходом".