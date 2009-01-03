Черновецкий подарил Северодонецку два новых троллейбуса

В канун новогодних праздников в Северодонецке Луганской области появились два новых троллейбуса.

Такой подарок городу передал мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета Северодонецка.

Для Северодонецка троллейбус - основной вид транспорта, которым ежедневно пользуются ветераны, пенсионеры, а также молодежь. Троллейбусный парк города - один из самых больших в Луганской области.

По словам мэра Северодонецка Владимира ГРИЦИШИНА, в этом году на маршруты города вышли четыре новых троллейбуса. Еще один должен появиться до конца февраля 2009 года.