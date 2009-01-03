Черновецкий подарил Северодонецку два новых троллейбуса
04:47, 03 января 2009Общество
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Информация пресс-службы горсовета
В канун новогодних праздников в Северодонецке Луганской области появились два новых троллейбуса.
Такой подарок городу передал мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета Северодонецка.
Для Северодонецка троллейбус - основной вид транспорта, которым ежедневно пользуются ветераны, пенсионеры, а также молодежь. Троллейбусный парк города - один из самых больших в Луганской области.
По словам мэра Северодонецка Владимира ГРИЦИШИНА, в этом году на маршруты города вышли четыре новых троллейбуса. Еще один должен появиться до конца февраля 2009 года.
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