Киевская милиция проводит обыск в квартире Сандея Аделаджи

В рамках расследования уголовного дела в отношении деятельности финансовой компании «Кингз Кепитал» киевская милиция начала обыски на местах работы и проживания пастора “Посольства Божьего” Сандея АДЕЛАДЖИ.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, разрешение на проведение таких мероприятий дал один из столичных судов.

В киевской милиции также отметили, что это связано с тем, что в заявлениях пострадавших от деятельности «Кингз Кепитал» указывается, что именно С.АДЕЛАДЖИ во время своих проповедей призывал прихожан вкладывать деньги в это финансовое учреждение.

В то же время на один из вопросов в ЦОС ответили, что сейчас С.АДЕЛАДЖИ не имеет процессуального статуса по делу. «Это станет понятно, когда закончатся обыски», - отметили в киевской милиции.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО ранее заявлял, что у него есть основания утверждать, что пастор “Посольства Божьего” С.АДЕЛАДЖА замешан в финансовой схеме группы «Кингз Кепитал».

«Основываясь на материалах следствия и допросах подозреваемых, я настаиваю на том, что имел право сделать такое заявление. АДЕЛАДЖА причастен к этой афере. Но это не значит, что он обвиняемый или подозреваемый. Степень его ответственности за деятельность пирамиды установит следствие», - сказал министр.

По его словам, «сначала мы должны разобраться с исполнителем, потом найти посредников и уже потом заняться организатором”.

Столичная милиция задержала руководителя финансовой компании «Кингз Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО по обвинению в мошенничестве со средствами граждан.

Начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА заявил, что основанием для возбуждения уголовного дела согласно ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) были заявления от почти 60 граждан, которые в соответствии с заключенными с «Кингз Кепитал» соглашениями, не могут получить ни обещанные проценты, ни вложенные средства.

Он сообщил, что милиция располагает информацией о том, что вложенные гражданами средства «наличными вывозились за пределы Украины. Сумма средств, полученных от граждан, превышает 100 млн. долларов».