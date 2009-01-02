Украина следует принципу «пока гром не грянет – мужик не перекрестится»?

Действия «Газпрома» относительно прекращения поставок газа Украине - является экономическим шантажом. «Газпром» дает четко понять, что он хочет сохранить непрозрачную схему торговли центрально-азиатским газом для Украины и Европейского Союза с использованием компании «РосУкрЭнерго», им же созданной и имплементированной в систему газовых отношений», - заявил в комментарии УНИАН директор энергетических программ Центра "НОМОС" Михаил Гончар.

Однако, по его мнению, нынешняя позиция Украины дает основания надеяться, что планы российского монополиста будут сорваны. При этом Гончар считает, что «к сожалению Украина поступила по принципу: пока гром не ударит – мужик не перекрестится».

«Когда же «гром грянул» - можно отметить, что появилась та позиция, которой не хватало, - отмечает эксперт по энергетическим вопросам. - То есть совместное заявление премьер-министра и Президента Украины о текущей ситуации с перекрытием снабжения газа. Соответственно имеет место достаточно четкая позиция по ценовым параметрам. И это дает основания для осторожного оптимизма. Если сохранится консолидированная позиция, то это будет залогом того, что из этой ситуации удастся выйти с минимальным ущербом».

Директор энергетических программ Центра "НОМОС" важным моментом считает то, что «Украина предложила приобщиться к решению газового конфликта Европейскому Союзу».

«Но тут важно учесть тот факт, что в информационном и дипломатическом пространствах в последнее время доминировали газпромовские позиции, - напоминает Гончар. - Россия ведет соответствующую работу в европейских столицах. Потому на этом этапе с украинской стороны нужны сверхусилия, чтобы показать ЕС, и не бояться этого делать, что речь идет не о коммерческом споре между двумя коммерческими субъектами. Дело в том, что под прикрытием коммерческого спора российская сторона пытается реализовать далекоидущие экономические и политические цели».

Ярким подтверждением политической составляющей в газовых вопросах, убежден эксперт, стало высказывание одного из представителей российской Госдумы господина Вадима Густова относительно того, что Украина должна определиться с кем она и где она, тогда и цена на газ будет другой.

«ЕС, к сожалению, официально рассматривает ситуацию, которая возникла между Россией и Украиной в газовой сфере, именно, как коммерческий спор, - констатирует Михаил Гончар. - Это является проблемным моментом, поскольку может не позволить еврокомиссии, при таком подходе, увидеть реальную картину».