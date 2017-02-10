Фильм о подростках с прифронтовой Николаевки поборется за награду "Берлинале" (видео)
13:13, 10 февраля 2017Общество
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Самый политический кинофестиваль "Берлинале" стартует в Германии.
Фильм о подростках с прифронтовой Николаевки поборется за награду кинофестиваля "Берлинале" /
От 67-го кинофестиваля ожидают отражение беспокойных тенденций в мире - от раскола Европы до политики Дональда Трампа.
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За награду в молодежной секции поборется и немецко-украинский документальный фильм "Школа номер 3".
О суде над украинским режиссером Олегом Сенцов напомнят демонстрацией картины "Процесс".
Фильм о подростках с прифронтовой Николаевки поборется за награду кинофестиваля "Берлинале"
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