Фильм о подростках с прифронтовой Николаевки поборется за награду "Берлинале" (видео)

Самый политический кинофестиваль "Берлинале" стартует в Германии.

От 67-го кинофестиваля ожидают отражение беспокойных тенденций в мире - от раскола Европы до политики Дональда Трампа. Читайте такжеПремия Гильдии киноактеров: Эмма Стоун стала лучшей актрисой, Райан Гослинг остался без награды (фоторепортаж) За награду в молодежной секции поборется и немецко-украинский документальный фильм "Школа номер 3". О суде над украинским режиссером Олегом Сенцов напомнят демонстрацией картины "Процесс".

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