Конституционный суд РФ признал законной уголовную ответственность за участие в митингах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласил судья КС России.

Конституционный суд вынес это решение по жалобе гражданского активиста Ильдара Дадина, ставшего в 2015 году первым россиянином, осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса, предусматривающей до пяти лет лишения свободы за «неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий».

Дадин признан политзаключенным, так как уголовное преследование осуществляется исключительно в связи с ненасильственным осуществлением права на свободу собрания, по обвинению в правонарушении, событие которого отсутствовало, с нарушением права на справедливое судебное разбирательство и применением непропорционального вменяемому деянию содержания под стражей.

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Как сообщал УНИАН, 15 января 2015 года Дадин был задержан на Манежной площади в Москве в ходе акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Дадину было предъявлено обвинение по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка проведения митингов), он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. В колонии активист неоднократно подвергался пыткам.

Amnesty International признала Дадина узником совести.