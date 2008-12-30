Представители Белоруссии прибыли в Москву для переговоров о цене газа

Представители Белоруссии прибыли сегодня в Москву для проведения переговоров о цене поставок газа в 2009 г., сообщил сегодня журналистам официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей Куприянов. По его словам, переговоры продолжаются.

Ранее С.Куприянов сообщил, что цена на газ для Белоруссии будет ниже, чем это предполагалось по изначальному контракту. По его словам, это связано с корректировкой цен на мировом рынке. Между тем стоимость газа для Украины в будущем году возрастет. С.Куприянов отметил, что точная цифра пока не называется, однако "с учетом тех тенденций, которые на мировом рынке углеводородов существуют, цена газа для Украины будет выше, чем сейчас".

Говоря о ценах на газ в РФ, представитель Газпрома отметил, что стоимость газа повысится, однако в 2009 г. цена будет в 5 раз ниже, чем в Европе. По его словам, "по следующему году средняя цена газа для российского потребителя - около 1900 руб.".

23 декабря с.г. С.Куприянов отметил, что Газпром до конца 2008 г. обсудит с Белоруссией условия поставок газа в страну в следующем году.

Газпром и Белоруссия в ночь с 31 декабря 2006 г. на 1 января 2007 г. после трудных переговоров подписали пятилетний контракт на поставку и транзит газа. Документом были определены цена российского газа в 2007 г., а также формула цены с 1 января 2008 г.

Согласно контракту, с 2008 г. закладывается формула цены на газ для Белоруссии на европейском уровне. При этом предусмотрены скидки на период до 2010 г. включительно с выходом в 2011 г. на 100-процентную оплату - при расчете применяются понижающие коэффициенты цены: 0,67 - в 2008г., 0,8 - в 2009г. и 0,9 - в 2010г. С 2011 г. Белоруссия должна выйти на уровень цены на газ, обеспечивающей равную доходность с поставками в Европу. Предполагается, что в 2008 г. Газпром поставит в Белоруссию 22,1 млрд куб. м газа.

В обмен на скидки для Белоруссии тогда же Газпром и Минск договорились о создании СП на базе "Белтрансгаза" и продаже 50% акций этого предприятия Газпрому за 2,5 млрд долл., российская компания оплачивает покупку четырьмя траншами. В настоящее время Газпром владеет 25% акций "Белтрансгаза", в 2010г. сделка должна быть завершена.

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