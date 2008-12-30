Укрпочта издала к 100-летию Степана Бандеры памятный конверт

К 100-летию проводника ОУН Степана Бандеры почтовики издали памятный конверт. Об этом сообщили УНИАН в управлении культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации. Выпуск конверта предусмотрен мероприятиями празднования 100-летия со дня рождения проводника ОУН С.Бандеры. Украинское государственное предприятие почтовой связи “Укрпочта” издало памятный конверт, на лицевой стороне которого заключено изображение С.Бандеры. Под изображением размещен логотип Организации Украинских Националистов (увенчанный государственным флагом Украины). Ниже изображения надпись “100 лет со дня рождения” и факсимиле личной подписи проводника ОУН.

Почтовые конверт и марка, посвященные 100-летию проводника ОУН будут погашены 1 января 2008 г. в с. Старый Угрынив Ивано-Франковской области во время празднований.

Справка УНИАН. С.Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угрынив Калушского уезда в семье священника. Был убит агентом КГБ Богданаом Сташинским в Мюнхене (Германия) 15 октября 1959 года. В Ивано-Франковской области 28 декабря 2007 года областной совет 2008 год провозгласил Годом Степана Бандеры.