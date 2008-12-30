На Закарпатье в жилом доме взорвался газ

В селе Окли Гедь Виноградовского района Закарпатской области в жилом доме произошел взрыв газа. Госпитализированы 7 человек.

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника главного управления МЧС в Закарпатской области Ярослав БАБЯК, в 13.25 в оперативно-координационный центр ГУ МЧС Украины в Закарпатской области поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме, на первом этаже которого владельцы планировали открыть кафе.

Вследствие взрыва газа в Виноградовскую районную клиническую больницу госпитализировали семь женщин, в том числе владелицу дома, все от 1967 до 1987 года рождения.

Пятеро пострадавших находятся в реанимационном отделении с ожогами І-ІV степени тяжести, еще двое - в травматологическом отделении.

«Состояние одной из пострадавших женщин определяют как крайне тяжелое. Это постраждавшая 1975 г.р., она также находится в реанимационном отделении, у нее диагностируют 80-90 процентов ожогов тела ІІІ-ІV, ожоги дыхательных путей ІІ-ІІІ степени, ожоговый шок ІІІ степени», - сообщил Я.БАБЯК.

По предварительным данным, причина взрыва в том, что гибкий газопровод не был подсоединен или плохо подсоединен к газовой плите, вследствие чего газ попадал в помещение и взорвался от искры.