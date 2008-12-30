На Новый год в Украине обещают снег

31 декабря на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачно, местами пройдет небольшой снег, в западных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в западных, восточных, Запорожской, Херсонской областях и в степной части Крыма 11-16° мороза; днем 1-6° мороза, в восточных областях и в Карпатах 5-10° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

1-2 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в северных, 2 января восточных и западных областях местами возможен небольшой снег (днем в Крыму и Приазовье умеренный снег и мокрый снег). На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° (1 января в Карпатах до 17° мороза), днем 1-6° мороза, в южной части около 0°; 2 января в Украине, кроме западных областей, понижение дневной температуры до 6-11° мороза, на юге до 2-7° мороза; в Крыму 1 января ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла, 2 января на протяжении суток около 0°.

3- 4 января - без существенных осадков, только 3 января в Крыму, 4 января в северных областях небольшой снег. Температура ночью 7-13° мороза, днем 3-9° мороза; в восточных, местами центральных областях, Приазовье и Карпатах ночью 14-19°, при прояснениях до 20-23° мороза, днем 6-12° мороза; в Крыму и Закарпатье ночью 5-10°, днем 0-5° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киевской области 31 декабря облачно, местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Втер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью в Киеве 4-6° мороза, днем 1-3° мороза. По области температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза.

1-2 января облачно с прояснениями. Днем 1 января и ночью 2 января местами небольшой снег, в остальное время без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза; днем 1 января 1-6° мороза, 2 января 5-10° мороза.

3 января без существенных осадков, 4 января - небольшой снег.

Температура ночью 7-12°, днем 4-9° мороза.