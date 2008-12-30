20-летний мужчина во время ссоры сжег оппонента
14:44, 30 декабря 2008Общество
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Трагедия в Кировоградской области
В Кировоградской области сотрудниками милиции задержан 20-летний мужчина, который сжег своего товарища.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, трагедия произошла из-за поломки мотоцикла: мужчина, который держал в руке бутылку с бензином, во время ссоры выплеснул его на своего оппонента, а затем бросил зажженную спичку.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.
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